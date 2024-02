Russland und Venezuela rücken enger zusammen. Beim Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow vereinbarten beide Länder am Dienstag (Ortszeit) in Caracas, ihre strategische Partnerschaft bei der Öl- und Gasförderung, der friedlichen Nutzung der Kernenergie sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Medizin und Pharmazie zu verstärken. Lawrows venezolanischer Amtsk...