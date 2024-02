Die Unruhe in der von Massenaustritten geplagten katholischen Kirche in Deutschland wächst. Die sogenannten Laien bestehen auf mehr Mitsprache, die deutschen Bischöfe wollen den Druck von unten mit Reformen auffangen, der Vatikan allerdings bremst. Bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), die am Donnerstag in Augsburg zu Ende ging, sollte eigentlich über den Fortgang des Reformprozesses beraten werden. Doch nach einer Intervention des ...