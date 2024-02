»Das ist die größte Flotte, die wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben werden«. Mit diesen Worten kündigte der australische Vizepremierminister und Verteidigungsminister Richard Marles am Dienstag eine gigantische Aufrüstung der Marine an. Innerhalb eines Jahrzehnts werde sich die Zahl der Kriegsschiffe von elf auf 26 mehr als verdoppeln, sagte der sozialdemokratische Spitzenpolitiker. Elf Milliarden australische Dollar (rund 6,7 Milliarden Euro) will sich D...