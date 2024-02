Genau fünf Minuten und 50 Sekunden lag Ante P. bewusstlos und ohne zu atmen auf dem Marktplatz in Mannheim, von Polizisten bewacht. Zuvor hatte ein Polizist auf seinem Rücken gekniet. Dutzende Passanten filmten, machten die Beamten darauf aufmerksam. Als die Wiederbelebungsmaßnahmen endlich eingeleitet wurden, war es zu spät, Ante P. erstickte am 2. Mai 2022 an seinem eigenen Blut.

Seit Januar 2024 stehen vor dem Landgericht Mannheim zwei Polizisten wegen des tödlic...