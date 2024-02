Falscher Sand

Einen wunderschönen guten Morgen! Seit vergangenem Donnerstag läuft bis Sonntag in Dubai der zwölfte FIFA Beach Soccer World Cup. 2005 gab es das erste Turnier unter FIFA-Ägide, zuvor war die WM zehnmal in Brasilien unter dem Namen Beach Soccer World Championships ausgetragen worden, davon siebenmal an der Copacabana. Neun der zehn Weltmeisterschaften gewannen die Gastgeber, im Jahr 2001 gewann die Auswahl Portugals das Finale gegen Frankreich.

Die ersten drei Beach...