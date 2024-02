Kruschke, Kästner

Wahrscheinlich wird Annett Kruschke am Sonnabend nur ganz behutsam in ihren 60. Geburtstag hineinfeiern. Denn bis zum späten Abend steht sie als Rolf Hochhuths »Hebamme« auf der Bühne des Staatstheaters Kassel, und schon am frühen Abend ihres Geburtstages am 25. Februar spielt sie im Fridericianum in der Uraufführung des Stücks »Die Friedensstifterin« mit, in dem sich der israelische Autor Avishai Milstein mit der Stellung von Kunst und Kultur im Nahostkonflikt in V...