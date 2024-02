Paris. Schlechte Nachrichten für Touristen in Paris: Wegen eines unbefristeten Streiks ist der Eiffelturm am Dienstag den zweiten Tag in Folge geschlossen geblieben. Besuche des Wahrzeichens seien weiterhin nicht möglich, teilte die Betreibergesellschaft SETE mit.

Mehrere Gewerkschaften hatten am Montag zu der Arbeitsniederlegung aufgerufen, um gegen den schlechten Zustand der »Dame de Fer« (»Dame aus Eisen«) und eine aus ihrer Sicht »unhaltbare« Haushaltsplanung zu...