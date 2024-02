Der Körper ist das größte Hindernis beim Tanzen. Jede Einrichtung setzt sich ihrem Zweck entgegen. Sie wird vom Mittel zum Zweck, auch wenn sie dem Zweck ihrer Einrichtung weiterhin dient. Eine Art Apparat benötigt man aber. Wo viele Menschen involviert sind, braucht es Organisation. Das größte Hindernis fürs Tanzen ist gar keinen Körper zu haben.

So auch in der Wissenschaft. Das Genie mag am Leben sein, aber als Teil eines gigantischen Betriebs, der vor allem einem...