Auf den Spuren der Bären

»Also wandelte Braun auf seinem Weg zum Gebirge / Stolzen Mutes dahin, durch eine Wüste, die groß war, / Lang und sandig und breit«, heißt es in Goethes Versepos »Reineke Fuchs«. Nun ist nicht nur Braun der Bär in seiner Stellung als Königsbote bedroht, sondern auch jenes Land, durch das er stapft. Seien es die Wälder der Karpaten, das Packeis in der Arktis, Kamtschatkas fischreiche Flüsse oder der Regenwald British Columbias: Die Heimaten d...