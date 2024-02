Es ist ein Klischee, dass alte Leute wieder wie Kinder würden. Darin steckt natürlich die Wahrheit, da Altersschwäche den Gang mitunter so unsicher werden lässt wie den eines Dreikäsehochs und Demenz oft genug nach ständiger Beaufsichtigung verlangt. Das kann, objektiv betrachtet, sehr komische Züge annehmen, und Aslı Özge betont diesen Aspekt sogleich, wenn sie in den allerersten Minuten von »Faruk« ihren Vater dazu animiert, sich vor der Kamera halbnackt in kurios...