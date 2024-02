In der nordenglischen Industriestadt Liverpool findet sich viel Kultur. Nicht nur die Spuren der Beatles und des Britpop haben es den Touristen angetan. Sieben öffentliche Museen und Galerien gibt es in der Stadt an der Mündung des Flusses Mersey. Diese können Besucher der Stadt und Einheimische wohl für die nächsten acht Wochen nicht oder nur zu sehr eingeschränkten Öffnungszeiten besuchen. Denn seit Samstag werden sie bestreikt. Gibt es keine Einigung, werden die ...