Segen des Tages: New-York-Boykott

Am Freitag verdonnerte ein Richter in New York Donald Trump (laut Forbes 2,6 Milliarden US-Dollar »wert«) wegen Betrugs zu einer Strafe von mehr als 350 Millionen Dollar plus Zinsen. Offenkundig ein Unrechtsurteil: Immobilien sind unschuldig, und wer mit ihnen handelt ergo ebenfalls. Meinen jedenfalls der Verurteilte und seine Fans.

Die »Truckers for Trump« rufen daher US-weit dazu auf, jegliche Belieferung von New York City (rund 8,8 Millionen Einwohner) einzustell...