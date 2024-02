Die Ergebnisse der Regionalwahlen in Spaniens Nordwesten vom Sonntag sind eindeutig: Die rechtskonservative Volkspartei (PP) hat in Galicien die absolute Mehrheit mit rund 47 Prozent der Stimmen und 40 Sitzen erlangt. Und das, obwohl Spitzenkandidat Alfonso Rueda ein eher unbekanntes Gesicht war. Die Konservativen erreichten zwar zwei Sitze weniger als 2020, doch regieren sie in der Region seit 2009. Die Ergebnisse sind auch angesichts der Tatsache überraschend, das...