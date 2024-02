Bei der Lufthansa folgt ein Warnstreik dem nächsten. Nach dem Ende eines dreitägigen Pilotenstreiks, zu dem die Vereinigung Cockpit (VC) Beschäftigte der Lufthansa-Tochter Discover aufgerufen hatte, startet an diesem Dienstag das Bodenpersonal der Fluggesellschaft an den Standorten Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart seinen Arbeitskampf.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zum Warnstreik vom frühen Dienstag morgen...