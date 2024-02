Am Montag sind die 28 verbliebenen Bundestagsabgeordneten der Partei Die Linke zu einer zweitägigen Klausur in Berlin zusammengekommen. Nach der Auflösung der Fraktion kürzlich vom Bundestag als Gruppe anerkannt, sollte noch am Montag (nach jW-Redaktionsschluss) ein Vorstand gewählt werden. Diskutieren wollten die Abgeordneten auch über die jüngsten Wahlergebnisse sowie über die Struktur der Gruppe.

