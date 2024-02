»Seit etwa zwei Wochen ist in unserer Stadt ein Wirtschaftskampf entbrannt, wie er in dieser Ausdehnung und Länge noch nicht vorgekommen ist.« So ließ sich der Barmer Oberbürgermeister Paul Hartmann Ende Januar 1924 in der Barmer Zeitung vernehmen. Zwei Wochen nach dem Streik war in der kommunistischen Zeitung Rote Tribüne zu lesen: »Das ganze Wuppertal war ein gewaltiges Kampflager der Arbeiterschaft. (…) Das Elend schaut den Kämpfenden aus den Backenknochen heraus...