Waren es Sicherheitsbedenken, war es die Sehnsucht nach der Adenauer-Republik der 50er Jahre? Was genau Hans-Georg Maaßen am Sonnabend bewogen hat, die Gründung »seiner« Partei mit etwa 20 Getreuen an Bord eines gecharterten Ausflugsschiffes auf dem Rhein bei Remagen vorzunehmen, ist nicht ganz klar. Klar ist, dass Maaßen aus dem bis vor kurzem der Union nahestehenden ultrarechten Verein »Werteunion« nun eine Partei gemacht hat.

Zum Vorsitzenden wurde, wie nach der ...