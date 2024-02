1854, 21. Februar: Großbritannien und Frankreich greifen zugunsten der Türkei gegen Russland in den Krimkrieg ein und entsenden einen Flottenverband durch die Dardanellen ins Schwarze Meer. Im Juni wird Russland zur Räumung der Donaufürstentümer Moldau und Walachei gezwungen.

1909, 20. Februar: In der französischen Tageszeitung Le Figaro erscheint das futuristische Manifest des italienischen Dichters Filippo Tomaso Marinetti. Der Futurismus will in Literatur, Malere...