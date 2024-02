Auch 2024 wird für die Europäische Union ein Krisenjahr. Fast überall im Staatenbund dürfte die Wirtschaft entgegen allen optimistischen Prognosen auf der Stelle treten. Dies ist der Inhalt einer Vorausschau, die die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel vorgestellt hat. Damit korrigierten die Eurokraten ihre Erwartungen für 2024 zum dritten Mal in Folge nach unten. Manche Annahmen scheinen dabei noch reichlich optimistisch zu sein, Ökonomen und Wirtschaftslobbyis...