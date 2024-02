Die Schweiz schiebt vermehrt Menschen in ihre Herkunftsländer ab. In der aktuellen Asylstatistik des Staatssekretariats für Migration (SEM) heißt es, dass die Zahl der freiwilligen Ausreisen und der zwangsweisen Abschiebungen um ein Fünftel zum Vorjahr gestiegen sei. Während es 2022 etwa 11.500 Menschen waren, seien es im vergangenen Jahr offiziell um die 16.700 gewesen. Davon verließen etwa 13.000 die Schweiz freiwillig und kehrten in einen Dritt- oder ihren Heimat...