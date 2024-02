Der einstige französische Staatschef Nicolas Sarkozy hat am Mittwoch mal wieder einen Prozess verloren. Dass der rechte Expräsident von den Straftaten seiner in den vergangenen Jahren bereits abgeurteilten früheren Minister, Mitarbeiter und Parteimanager nie etwas gewusst haben will und niemals selbst beteiligt gewesen sei, glauben ihm die Richter offenbar nicht mehr. Auch in der Berufung scheiterte Sarkozy erneut, diesmal ging es um illegale Finanzierung der Kampag...