Die Mormonen-Heuschrecke (»Mormon cricket«) ist eigentlich keine. Sie zählt zur Art der flügellosen Katydiden, ist also eher ein langfühleriger Grashüpfer. Dennoch, die meist lederroten, daumenfetten Viecher sind nicht nur recht unhübsch anzusehen, sie fressen auch alles, was ihnen in die Quere kommt. Bis zu 20 Kilogramm Grünzeug in einem 90tägigen Leben. Brigham Young, der Mormonenführer, bekam von Gott so einiges geflüstert. Daran glauben die Mitglieder der »Kirch...