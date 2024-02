Das Aus für den Standort Saarlouis des Autobauers Ford ist besiegelt. Das bittere Ende soll den 3.750 Beschäftigten ein wenig versüßt werden. Am 7. Februar stellte der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal bei einer Belegschaftsversammlung in Saarlouis Teile der 28seitigen Eckpunktevereinbarung vor, die er mit der Geschäftsleitung von Ford Deutschland ausgehandelt hatte, wie dpa mitteilte. Am selben Tag hatte zudem die IG Metall den mit Ford vereinbarten Sozialtarifve...