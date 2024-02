Die flämische Industrie- und Handelskammer Voka schätzt den finanziellen Verlust für die Wirtschaft auf mehrere Dutzend Millionen Euro: Am Dienstag ging der Protest der flämischen Landwirte in Belgien mit Blockaden weiter. Am Morgen versperrten sie mit etwa 500 Traktoren die Zufahrten zum Seehafen in Antwerpen. Nur Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern an Bord und Rettungsdienste durften passieren, der Rest wurde nur tropfenweise durchgelassen. Die Aktion war offenbar n...