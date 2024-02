Es ist so eine Sache mit Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD). Einerseits schreiben sie recht präzise Texte über gesellschaftlich relevante Themen und verstehen es, diese Inhalte in ebenso präzise Songs und Visuals zu übersetzen. Sie beschäftigen sich auf eine zugegeben linksliberale Weise mit Überbevölkerung, Umweltschutz, Ressourcenverbrauch – zum Beispiel im Song »Anthropocene« –, oder fragen im Song »Kleptocracy«, wie es um die Demokratie bestellt ist. Andere...