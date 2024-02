War das Ziel der Arbeitskämpfe des vergangenen Jahres ein reales Lohnplus in den Tariftabellen, so muss es als gescheitert gelten. Auch im Jahr 2023 stand für Beschäftigte unter dem Strich ein inflationsbereinigter Reallohnverlust um 0,4 Prozent, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung mit Veröffentlichung der Jahresbilanz des institutseigenen Tarifarchivs am Dienstag mit. Im Schnitt sanken die Reallöhne der Tarif...