In Italien hat der »heiße Frühling« der Arbeitskämpfe begonnen: Am Montag traten Tausende Beschäftigte der verschiedenen Eisenbahngesellschaften – vom Zugpersonal bis zu den Schichtarbeitern – für acht Stunden in den Ausstand und legten damit den Bahnverkehr im Land fast vollständig lahm. Die Arbeitsniederlegungen betrafen alle Bereiche der Trenitalia, der Tochter der staatlichen Ferrovie dello Stato Italiane (FS), der NTV, die die Hochgeschwindigkeitszüge zwischen ...