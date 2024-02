Einmal Warnstreik, und prompt eine Einigung erzielt. Der historisch erste Arbeitskampf von Beschäftigten deutscher Arztpraxen am vergangenen Donnerstag hat einen Teilerfolg gezeitigt. Noch am selben Tag haben sich in Berlin Vertreter der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mit dem Verband medizinischer Fachberufe (VMF) auf den Abschluss...