Vom äußersten Norden der Philippinen, den bislang kaum jemand kennt, wird man in Zukunft möglicherweise häufiger hören. Der Verteidigungsminister des Landes, Gilberto Teodoro, teilte in der vergangenen Woche mit, Manila wolle die abgelegene Region nach Kräften weiter militarisieren. Der Grund: Sie liegt relativ nahe an Taiwan.

Bereits vergangenes Jahr wurde bekannt, dass die philippinische Regierung unter Präsident Ferdinand »Bongbong« Marcos den Vereinigten Staaten...