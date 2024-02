Einen Preisverfall von »historisch einmaligem« Ausmaß meldete das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Donnerstag. Im vergangenen Jahr habe sich in allen Wohnsegmenten, also bei Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäusern, der stärkste Preisrückgang seit 60 Jahren feststellen lassen, berichtete das IfW mit Verweis auf den German Real Estate Index (GREIX), einer laufend aktualisierten Preisauswertung für 19 Städte in der BRD.

So fielen die Verkaufspreise ...