Es war kein Prozess wie jeder andere. Für den Vorwurf der Beleidigung von in Frankreich lebenden Muslimen musste sich der Chefredakteur des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo, Philippe Val, im Februar 2007 in einem Prozess verantworten. Neben einigen deutschsprachigen Blättern sowie der jordanischen Schihan und der ägyptischen Al-Fadschr zählte Charlie Hebdo zu jenen Zeitungen und Zeitschriften, welche die in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten erstmals er...