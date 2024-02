Hunderte Neonazis haben sich am Wochenende in Budapest versammelt, um zum »Tag der Ehre« gefallener Wehrmachts-Soldaten und ungarischer Kollaborateure zu »gedenken«. Der Aufmarsch findet seit 1997 statt und wird von der paramilitärischen Gruppe »Légió Hungária« sowie dem ungarischen Ableger des faschistischen Netzwerks »Blood and Honour« organisiert. Der »Gedenktag« gilt mittlerweile als eines der größten Neonazitreffen Europas. In der Nacht zum 12. Februar 1945 hat...