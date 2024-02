In England hat ein großer Arbeitskampf bei DHL begonnen: Im Logistikzentrum am East Midlands Airport traten die Beschäftigten des deutschen Paketriesen am Freitag in den Ausstand. Um Punkt Mitternacht versammelten sich mehr als hundert Beschäftigte bei strömendem Regen vor dem Eingang des Flughafens und zeigten ein riesiges Transparent mit der Aufschrift »End low pay« (Schluss mit Niedriglöhnen).

Wie auf X verbreitete Videos zeigen, wurden Arbeiterlieder gesungen un...