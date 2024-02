Wer wird die in einer Mehrfachkrise steckende Atommacht Pakistan in Zukunft regieren? Diese Frage bleibt vorerst weiter offen. Zumindest ist die vielbeachtete Parlaments- und Regionalwahl am Donnerstag mit weniger direkten Störungen als befürchtet über die Bühne gegangen. Einzelne gewaltsame Vorfälle gab es zwar, der Wahltag selbst blieb aber insgesamt friedvoller als die vorangegangenen Wochen, in denen es zuhauf Anschläge gegeben hatte. Allein 28 Todesopfer waren ...