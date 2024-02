Das »neutrale« Irland hat einen Vertrag mit dem transatlantischen Militärbündnis NATO geschlossen, berichtete die Irish Times (IT) am Freitag. Das Land soll dadurch einfacher NATO-Ressourcen nutzen können. Besonders der Austausch von Geheimdienstinformationen werde mit dem Vertrag erleichtert. Ziel sei die bessere Koordinierung der »Abwehr eines möglichen Angriffs durch Russland«, schreibt IT.

Der öffentlich-rechtliche Sender RTÉ berichtete, dass es sich um ein deut...