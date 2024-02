Alfred Grosser ist tot. Der französische Politologe und Publizist starb am Mittwoch im Alter von 99 Jahren in Paris. Grosser hatte sich die deutsch-französische Verständigung zur Lebensaufgabe gemacht. In seinen zahlreichen Veröffentlichungen bekämpfte er Klischees und warb für Verständnis für die Perspektive des Nachbarn.

Grosser wurde am 1. Februar 1925 in Frankfurt am Main geboren. Die jüdische Familie floh 1933 nach Frankreich, wo er vier Jahre später die franzö...