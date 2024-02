Nach langem Arbeitskampf haben die Arbeiter von Seagate in Derry das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung gewonnen. Der größte »Arbeitgeber« in Nordirlands zweitgrößter Stadt muss die Gewerkschaft Unite als Belegschaftsvertretung anerkennen. Der Weltmarktführer in der Produktion von Festplatten hatte sich jahrelang geweigert, eine gewerkschaftliche Vertretung am Standort Derry anzuerkennen.

Die Fabrik liegt im katholischen Wohngebiet Springtown im Nordosten der...