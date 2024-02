Vordergründig sind in dem geräumigen Haushalt, in dem sich Mitte der 1880er Jahre praktisch die gesamte Handlung von »Geliebte Köchin« abspielt, die Rollen und Ränge klar verteilt: Während Dodin Bouffant (Benoît Magimel) verschlafen darauf wartet, dass seine Magd Violette (Galatéa Bellugi) ihm ein Bad einlässt, ist Eugénie (Juliette Binoche) schon längst damit beschäftigt, im Garten Gemüse zu ernten. Dass sie nach der zwischenzeitlichen Zubereitung des Frühstücks so...