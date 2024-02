Es erschien vielen als ein echter Neuanfang: 26 Parteien waren es, die Mitte Juli 2023 bei einem mehrtägigen Treffen in der südindischen Metropole Bengaluru (vormals Bangalore) die INDIA-Allianz aus der Taufe hoben. Die Indian National Development Inclusive Alliance, so der vollständige Name hinter dem Kürzel, ist angetreten, um gemeinsam eine dritte Amtszeit von Premierminister Narendra Modi nach den im Frühling anstehenden Parlamentswahlen zu verhindern. Deutete z...