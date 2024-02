Seit Jahrzehnten hat der 13. Februar im Terminkalender sowohl von Faschisten als auch ihren Gegnern seinen festen Platz. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges wurde Dresden zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 durch britische und US-amerikanische Luftangriffe weitgehend zerstört. In der DDR stand das Gedenken an diese Zerstörung, deren militärische Sinnhaftigkeit bis heute unter Historikern umstritten ist, noch im Zeichen des Friedens und der Verhinderung eines n...