Düwel, Zahavi, Merbaum

Ganze 24mal konnten wir sie zwischen 1982, als sie die Titelrolle in der Folge »Petra« spielte, und 2013 im »Polizeiruf 110« sehen. Karin Düwel wurde 1978 mit Erwin Strankas Jugendfilm »Sabine Wulff« zum Publikumsliebling, übernahm Hauptrollen in Defa-Filmen wie »Die Stunde der Töchter« (1981), »Das Schulgespenst« oder »Blonder Tango« (beide 1986). In den 90er Jahren konnte sie sich neben Walter Plathe in der ZDF-»Landarzt«-Serie behaupten. Am Freitag feiert die Ber...