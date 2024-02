Am Sonnabend haben Hunderte Aktivisten in Ceuta demonstriert und eine Konferenz abgehalten. Sie erinnerten damit an den tödlichen Einsatz der Guardia Civil am 6. Februar 2014 an der Grenze zur spanischen Exklave, bei dem 15 Menschen starben und weitere verletzt wurden. Bis heute wurde kein einziger Verantwortlicher zur Rechenschaft gezogen, weder von der paramilitärischen Polizei Guardia Civil noch von Offizieren oder gar politischen Verantwortlichen. Am Strand El T...