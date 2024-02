Der Homo sapiens war bereits vor 45.000 Jahren in Thüringen, viel früher als bisher angenommen. Was hat er da gemacht? Tierherden nachgejagt, um sie zu Wurstbrät zu verarbeiten? Gefroren? In diesen nördlichen Gegenden Mitteleuropas war es zu jener Zeit etwa sieben bis 15 Grad kälter als heute. Damals herrschte ein sehr kaltes Kontinentalklima, Steppenlandschaften, ähnlich denen im heutigen Sibirien oder in Nordskandinavien, prägten das Bild. Wissenschaftler haben bi...