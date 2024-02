Geheimnisvolle Parktiere – Wildes Leben in der Stadt

Urbanisierung der Fauna: Feldhamster haben nicht nur Betten im Kornfeld, sondern auch in Wiener Parks. Der Halsbandschnäpper nistet in den Parkanlagen zu Graz. In der Alten Donau derweil leben ausgesetzte Schmuckschildkröten – vielleicht von einem Ninjutsu-Meister in Rattengestalt nach italienischen Renaissancemalern benannt und mit einem großen Appetit auf Pizza ausgestattet. In der Dokumentation erzählen Sachkun...