Mehr als 60 Jahre sind seit dem Ende der französischen Kolonialherrschaft in Afrika vergangen, doch ihre Spuren sind noch lange nicht verschwunden. Besonders deutlich wird der fortdauernde Einfluss Frankreichs an der letzten noch existierenden Kolonialwährung, dem CFA-Franc. Obwohl er bei vielen verhasst ist und als Symbol der Abhängigkeit von Paris gilt, wird er noch heute in 14 Staaten des Kontinents verwendet.

Mit ihrem Austritt aus der Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS haben Mali, Burkina Faso und Niger in der vergangene...Mit ihrem Austritt aus der Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS