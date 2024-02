Im US-Senat soll am Mittwoch über einen Gesetzentwurf zur Abschottung der US-Grenzen abgestimmt werden, der die Rechte von Migranten noch stärker einschränkt. Vertreter beider Parteien hatten sich am Sonntag (Ortszeit) auf das insgesamt 118 Milliarden US-Dollar umfassende Vorhaben geeinigt, das weitere US-Zahlungen an die Ukraine mit Ausgaben in Höhe von mehr als 20 Milliarden Dollar für die eigene Grenzsicherung verknüpft. Danach sollen Joseph Biden und künftige Pr...