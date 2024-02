Das Verfahren zur Ausschreibung zweier Teilnetze der Berliner S-Bahn zieht sich in die Länge, während die Kosten aus dem Ruder laufen. Wie kann sich das am zweithöchsten verschuldete Bundesland so etwas leisten?

Das kann sich Berlin überhaupt nicht leisten. Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Muss plötzlich das Zweieinhalbfache bezahlt werden, sollte der Senat gleich sagen, wie er das machen will: Will er hundert Kitas schließen? Oder den Hauptstadt-Airpor...