Spätestens seit der Eskalation des Krieges in der Ukraine und seinen weitreichenden Folgen ist das Thema der Energiesicherheit in den Fokus des politischen und öffentlichen Diskurses gerückt. Auch wenn mehrere EU-Länder allen Sanktionen und aller Feindrhetorik zum Trotz weiter kräftig russisches Erdgas importieren, hat die Eskalation des Konfliktes in Osteuropa die Diskussion um die notwendige Diversifizierung der europäischen Energieversorgung weiter angeheizt. Die...