Dass Eckhard Henscheid die Erdgeschichte revidiert und einen eigenen Kontinent geschaffen hat, stellen nur die Dümmsten in Abrede. Und trotz der Unsinnigkeit kunstbezüglicher Wertabstufungen behauptete ich bis vor kurzem, es rangiere seine ergreifende Erzählung »Der kleine Elefant« noch vor der Idylle »Maria Schnee«, gewissermaßen als, so sagen wir Literaturfachleute das, icing on the cake.

Vor 15 Jahren war ich im Maputo Elephant Reserve im Süden Mosambiks. Zum ers...