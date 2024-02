Sekrete sind sein Job. Meister Eckhard (Henscheid) sagte über Freund Gerhard (Henschel, 1962 geboren) schon 1996, dieser habe sein »ganzes noch junges Leben lang (…) nichts anderes so innig und nachhaltig und durchaus nicht karrierefördernd getan wie das Aufdecken von Schleim und Schleimfiguren«. Heute ist um so mehr zu konstatieren, dass es kaum einem anderen Autor deutscher Zunge über Jahrzehnte so gelungen ist, das Schleimige auch dort zu detektieren, wo die Weni...